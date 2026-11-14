Wahl im Dezember
Nun auch offiziell: Mronz und Engelhardt kämpfen um DOSB-Chefposten

Das Rennen um das Präsidenten-Amt beim Deutschen Olympischen Sportbund ist nun auch offiziell ein Duell zwischen IOC-Mitglied Michael Mronz und dem Präsidenten der Deutschen Triathlon-Union, Martin Engelhardt.

    Die Buchstaben DOSB stehen am Boden während einer Mitgliederversammlung (MV) des Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB).
    Das Logo des DOSB auf einer Mitgliederversammlung des Dachverbands (picture alliance / dpa / Laszlo Pinter)
    Damit können beide Bewerber bei der Wahl am 5. Dezember antreten. DOSB-Präsident Thomas Weikert tritt nicht noch einmal an.
    Mronz hat als Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees bereits einen Sitz im DOSB-Präsidium und will nun an die Spitze rücken. Er gilt als Favorit beim Votum der DOSB-Mitgliederversammlung.
    Engelhardt will mit einem "Sportplan für Deutschland" punkten und setzt vor allem auf seine langjährige Erfahrung in der nationalen Sportpolitik.
    Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.