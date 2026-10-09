Die neue Murrbrücke in Expressbauweise. (picture alliance / dpa / Bernd Weißbrod)

Der reine Neubau habe sogar gerade einmal 75 Tage gedauert, teilte das Regierungspräsidium Stuttgart mit. Die neue Brücke sei in Fertigteilbauweise gebaut worden und sei damit die erste sogenannte Expressbrücke dieser Art in Baden-Württemberg. Laut der grün-schwarzen Landesregierung ist die Expressbrücke ein Pilotprojekt für weitere Brückenerneuerungen im Land. Insgesamt sollen bis 2030 landesweit rund 180 Brücken saniert oder modernisiert werden.

Die alte Brücke über die Murr stammte aus dem Jahr 1956. Hintergrund der Überprüfungen war der Teileinsturz der Carolabrücke in Dresden im Jahr 2024. Als Ursache für den Einsturz wurde in Untersuchungen Korrosion festgestellt.

Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.