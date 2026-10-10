Die neue Murrbrücke in Expressbauweise. (picture alliance / dpa / Bernd Weißbrod)

Der reine Neubau habe gerade einmal 75 Tage gedauert, teilte das Regierungspräsidium Stuttgart mit. Die neue Brücke sei in Fertigteilbauweise errichtet worden und damit die erste sogenannte Expressbrücke dieser Art in Baden-Württemberg. Laut der grün-schwarzen Landesregierung ist die Brücke ein Pilotprojekt für weitere Brückenerneuerungen. Insgesamt sollen bis 2030 rund 180 Brücken saniert oder modernisiert werden.

Die alte Brücke über die Murr stammte aus dem Jahr 1956. Hintergrund der Überprüfungen war der Teileinsturz der Carolabrücke in Dresden im Jahr 2024. Als Ursache für den Einsturz wurde in Untersuchungen Korrosion festgestellt.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.