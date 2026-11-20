Das BSI-Gebäude (picture alliance / Bonn.digital / Marc John)

Wie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in seinem jährlichen Lagebericht ausführt, wird Künstliche Intelligenz inzwischen zur automatisierten Erkennung von Schwachstellen in Computersystemen genutzt. Dies ermögliche Kriminellen und staatlichen Akteuren Cyberangriffe in bisher ungekanntem Umfang. Bundesinnenminister Dobrindt sagte, es bleibe immer weniger Zeit zum Schließen erkannter Schwachstellen, bevor Cyberangriffe erfolgten.

BSI-Präsidentin Plattner betonte, gleichzeitig überschätzten viele Organisationen die Sicherheit ihrer IT-Netzwerke und machten es Angreifern viel zu leicht. Das BSI stufte die Bedrohung für die IT-Sicherheit erstmals als angespannt bis kritisch ein.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.