NVE-Anhänger verfolgen keine spezifischen rechtsextremistischen, linksextremistischen, islamistischen, religiösen oder vergleichbaren Ziele. (Nicolas Armer/dpa)

Alle Ermittlungsbehörden und Nachrichtendienste beschäftigten sich inzwischen mit dem als "NVE" bezeichneten Phänomen, sagte der Sozialwissenschaftler Thilo Manemann dem Deutschlandfunk. Wie hoch die Zahl der Täter und Opfer ist, bleibt allerdings ungewiss. Es gebe noch keine einheitliche Definition von NVE innerhalb der Behörden und somit keine statistische Erfassung der Fälle, bemängelte der Forscher von der Denkfabrik CeMAS.

Der Kriminologe Manuel Heinemann geht davon aus, dass NVE die Sicherheitsbehörden künftig dauerhaft beschäftigen wird. Die Fachliteratur beschreibe jedenfalls eine Entwicklung, die das erforderlich erscheinen lasse.

NVE steht für "Nihilistic Violent Extremism"

NVE steht für das englische Nihilistic Violent Extremism – auf Deutsch: nihilistischer gewaltbereiter Extremismus. Nihilisten verneinen etwa, dass menschliche Werte wie Gut und Böse oder Richtig und Falsch allgemeingültig sind. NVE-Anhänger verfolgen keine spezifischen rechtsextremistischen, linksextremistischen, islamistischen, religiösen oder vergleichbaren Ziele. Sie üben Gewalt aus – unter anderem aus Lust, seelischer Grausamkeit, Geltungsdrang, blindem Hass auf die Menschheit oder weil sie ihre Taten auf Discord, Telegram oder anderen Plattformen wie ein Computerspiel inszenieren, um damit anzugeben.

In Deutschland geriet die Szene vor allem durch den Fall "White Tiger" in die öffentliche Wahrnehmung. Meist junge Täter quälen andere oft junge Menschen im Internet, treiben sie teilweise zu Selbsterniedrigungen oder sogar in den Suizid.

Anders als Rechtsextremismus, Linksextremismus und Islamismus unterliegt NVE einem stetigen Wandel

Thilo Manemann zufolge muss NVE als Dynamik verstanden werden, die sich innerhalb von Online-Gruppen entwickelt hat und verschiedenen Einflussfaktoren unterliegt. Ideologiefragmente nähmen allenfalls eine nachgelagerte Bedeutung ein, führte er aus. Die Dynamik mache NVE zu einem sehr wandelbaren Phänomen.

Entscheidend ist demzufolge vielmehr, was in diesen Online-Gruppen passiert, wie sie sich entwickeln und wie sich die Mitglieder gegenseitig beeinflussen. Für eine Gefahreneinschätzung müssten viele Faktoren Berücksichtigung finden, erklärte der Forscher. Die Beobachtung der Gruppen müsse folglich genauso flexibel erfolgen, wie die Dynamik in den Gruppen selbst.

Eltern müssen wissen, welche Entwicklungen beim NVE Anlass zur Sorge geben

Nach Einschätzung von Manuel Heinemann wird es für eine angemessene Reaktion darauf ankommen, ob Sicherheitsbehörden, Bildungswesen, soziale Arbeit und Gesundheitsversorgung diese Entwicklungen erkennen und gemeinsam bearbeiten können. Ein zentraler Eckpfeiler der Prävention werde die Qualifizierung von Fachpersonal und die Aufklärung des persönlichen Umfelds sein, teilt er dem Deutschlandfunk mit. Eltern und andere Bezugspersonen müssten wissen, welche Entwicklungen Anlass zur Sorge geben könnten und wo sie Unterstützung erhielten.

Schulungen müssten vermitteln, führte Heinemann aus, wie Warnverhalten eingeordnet, Gespräche geführt, Beobachtungen dokumentiert und Hilfen eingeleitet werden könnten. Bei NVE gehörten Kenntnisse über Erpressung, sexualisierte Ausbeutung und gruppeninternen Zwang unbedingt dazu, betonte er. Heinemann sieht die Verantwortung daher gleichermaßen bei Bund und Ländern, Kommunen, Einrichtungen und ihren Trägern.

Bundesregierung äußert erstmals Einschätzungen zur NVE-Szene

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.