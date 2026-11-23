Jensen Huang, Mitbegründer und - wieder - Vorstandsvorsitzender von Nvidia (picture alliance/dpa | Soeren Stache)

Huang sei die "richtige Person, um Nvidia zu führen". Seine Wiedereinsetzung sei "im besten Interesse unserer Aktionäre, Mitarbeiter, Partner und Kunden". Huang selbst dankte dem Verwaltungsrat für sein Vertrauen. Er könne es nicht abwarten, wieder an die Arbeit zu gehen, sagte er. Zuletzt hatte der Verwaltungsrat eine Rückkehr des Unternehmens-Mitbegründers noch abgelehnt.

US-Präsident Trump begrüßte die Wiedereinsetzung. Der Nvidia-Vorstand habe die richtige Entscheidung getroffen, teilte er mit. Huang hatte eine Affäre mit einer Frau eingeräumt, die im Verdacht steht, eine chinesische Spionin zu sein. Nach wachsendem Druck war er vor zehn Tagen zurückgetreten.

Nvidia ist weltweit der marktbeherrschende Anbieter von KI-Prozessoren. Die Aktie legte nach Bekanntwerden der Nachricht im vorbörslichen Handel um mehr als 25 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.