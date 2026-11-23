Nvidia-Chef Jensen Huang im Juli 2026 (AFP / PHILIP FONG)

Huang sei die "richtige Person, um Nvidia zu führen". Seine Wiedereinsetzung sei "im besten Interesse unserer Aktionäre, Mitarbeiter, Partner und Kunden". Huang selbst dankte dem Verwaltungsrat für sein Vertrauen. Er könne es nicht abwarten, wieder an die Arbeit zu gehen, sagte er. Zuletzt hatte der Verwaltungsrat eine Rückkehr des Unternehmens-Mitbegründers noch abgelehnt.

US-Präsident Trump begrüßte die Wiedereinsetzung. Der Nvidia-Vorstand habe die richtige Entscheidung getroffen, teilte er mit. Huang hatte eine Affäre mit einer Frau eingeräumt, die im Verdacht steht, eine chinesische Spionin zu sein. Nach wachsendem Druck war er vor zehn Tagen zurückgetreten.

Nvidia ist weltweit der marktbeherrschende Anbieter von KI-Prozessoren. Nach der Ankündigung schoss der Aktienkurs des Chipherstellers um mehr als 30 Prozentpunkte nach oben. Damit konnte Nvidia seinen Börsenwert um etwa 970 Milliarden US-Dollar steigern.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.