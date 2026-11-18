Berichte über mehrere Affären haben Nvidia-Chef Jensen Huang zum Rückzug aus der Konzernführung gezwungen. (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Der Umsatz verdoppelte sich nach Unternehmensangaben im Jahresvergleich auf rund 116 Milliarden Dollar. Das lag deutlich über den Erwartungen von Analysten. Unter dem Strich stieg der Gewinn auf etwa 65 Milliarden Dollar – ebenfalls gut doppelt so viel wie vor einem Jahr. Für das laufende Quartal sagte Nvidia einen Umsatz von 130 Milliarden Dollar vorher. Nvidia ist eines der wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit. Die Zahlen des Konzerns können Kurse weltweit beeinflussen.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.