Chip-Hersteller
Nvidia startet Untersuchung zu möglicher Spionage bei Firmenchef Huang

Der US-Chip-Hersteller Nvidia hat eine Untersuchung zu Berichten eingeleitet, nach denen Firmenchef Huang zum Ziel ausländischer Spionageaktivitäten geworden ist.

    Nvidia-Chef Jensen Huang spricht bei der Messe CES 2025 in Las Vegas und hält dabei produkte des Chip-Konzerns in den Händen.
    Nvidia-Chef Jensen Huang (picture alliance / NurPhoto / Artur Widak)
    Die Untersuchung solle von Mitgliedern des Verwaltungsrates und externen Ermittlern geführt werden, teilte Nvidia mit. In den vergangenen Tagen hatte es Medienberichte gegeben, wonach Huang ein Verhältnis zu einer Frau gehabt habe, die nach Vermutungen von US-Sicherheitskreisen vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden sei. Huang bestätigte in einer E-Mail an die Nvidia-Beschäftigten die Affäre.
    Nvidia ist ein Schlüsselunternehmen für den KI-Boom. Zwischen Huang und der US-Regierung gab es mehrfach Differenzen, weil er sich gegen Verbote von Chip-Exporten nach China ausgesprochen hatte.
    Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.