Chip-Hersteller

Nvidia-Chef Jensen Huang (picture alliance / NurPhoto / Artur Widak)

Die Untersuchung solle von Mitgliedern des Verwaltungsrates und externen Ermittlern geführt werden, teilte Nvidia mit. In den vergangenen Tagen hatte es Medienberichte gegeben, wonach Huang ein Verhältnis zu einer Frau gehabt habe, die nach Vermutungen von US-Sicherheitskreisen vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden sei. Huang bestätigte in einer E-Mail an die Nvidia-Beschäftigten die Affäre.

Nvidia ist ein Schlüsselunternehmen für den KI-Boom. Zwischen Huang und der US-Regierung gab es mehrfach Differenzen, weil er sich gegen Verbote von Chip-Exporten nach China ausgesprochen hatte.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.