Berichte über mehrere Affären haben Nvidia-Chef Jensen Huang zum Rückzug aus der Konzernführung gezwungen (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Das gab der Vorsitzende des Verwaltungsrats, Jones, in einem Telefongespräch mit Investoren bekannt. Er reagierte damit auf die Aussage Huangs, dass er bereit wäre, den Chefposten wieder zu übernehmen.

Huang war in der vergangenen Woche im Zuge von Enthüllungen über außereheliche Affären zurückgetreten. Bei einer der Frauen soll es sich um eine mutmaßliche chinesische Spionin gehandelt haben.

Nvidia legte unterdessen seine Zahlen für das dritte Quartal vor. Demnach haben sich Umsatz und Gewinn in etwa verdoppelt. Der Rücktritt Huangs erfolgte erst danach.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.