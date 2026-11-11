Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Parteilos) (picture alliance/Pressefoto Ulmer/Markus Ulmer)

Aus Fraktionen des Gemeinderats sei ein entsprechender Wunsch an ihn herangetragen worden, dem er nachkommen wolle, heißt es in einer Erklärung Palmers, die mehreren Medien vorliegt. Derzeit prüft die Staatsanwaltschaft den Anfangsverdacht eines strafbaren Verhaltens.

Die Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegen Palmer waren Anfang vergangener Woche auf einem Instagram-Account erhoben worden, der einer ehemaligen Abgeordneten des Tübinger Gemeinderats zugeschrieben wird. Der 54-jährige parteilose Politiker weist die Anschuldigungen zurück.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.