Die Verurteilung von Südkoreas ehemaligem Ministerpräsident Han Duck Soo ist aufgehoben worden (Archivbild). (Hong Hae-in / Yonhap / dpa / Hong Hae-in)

Der Fall wurde nun an eine niedrigere Instanz zurücküberwiesen. Dabei geht es um die Rolle Hans bei der kurzzeitigen Ausrufung des Kriegsrechts durch den damaligen Präsidenten Yoon Suk Yeol vor zwei Jahren. Han war eine zentrale Beteiligung vorgeworfen worden. Gegen die Verurteilung zu 15 Jahren Haft legte er Berufung ein. Das Oberste Gericht erklärte nun, für einen zentralen Teil des Tatvorwurfs seien die Beweise noch nicht ausreichend.

Die Ausrufung des Kriegsrechts hatte Südkorea in eine politische Krise gestürzt.

Der ehemalige Präsident Yoon wurde zu lebenslanger Haft wegen der Anführung eines Aufstandes verurteilt. In seinem Berufungsverfahren wird eine Entscheidung im Januar erwartet.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.