Wirtschaftsweiser Gabriel Felbermayr. (Archibvild) (Hans Klaus Techt/APA/dpa)

Es fehle eine Perspektive auf lange Sicht, sagte ⁠er der ⁠Nachrichtenagentur Reuters. Das Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bezeichnete die Änderungen wie die Stromsteuersenkung ​demnach als "Pipifax". Was die Koalition angehen müsste, wäre vielmehr, ‌die Schuldenbremse perspektivisch zu reaktivieren. Aus Sicht des Chefs des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung gefährden die Haushaltsbeschlüsse das Vertrauen in Deutschland. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, sprach von einer Mogelpackung mit riesigen Defiziten und vielen ungelösten Fragen. Der Bundesregierung fehle der Mut für Reformen.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.