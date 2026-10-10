Clemens Fuest, Präsident des ifo Instituts (picture alliance / SVEN SIMON / Frank Hoermann )

Der Ökonom sprach sich in der Welt am Sonntag für eine Reform aus, die Steuersätze deutlich senkt, Ausnahmen für Betriebsvermögen und selbst genutzte Immobilien abschafft sowie Stundungsregeln vorsieht. Fuest plädiert für eine gerechtere Lastenverteilung. Auch der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, fordert die Abschaffung aller Ausnahmen, insbesondere für große Vermögen.

Für Betriebsvermögen gelten derzeit Ausnahmen von der Erbschaftsteuer. Dies soll verhindern, dass Betriebe im Erbfall aufgegeben werden müssen, weil die Steuerlast zu hoch ist. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verhandelt kommende Woche über das Thema.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.