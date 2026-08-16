Debatte über Immobilienkonzerne

Die Ökonomin und Wirtschaftsweise Veronika Grimm. (picture alliance / IPON / Stefan Boness)

Wenn im Wahlkampf vor der Abstimmung für das Berliner Abgeordnetenhaus "Enteignungsfantasien" um sich griffen, schade dies der Wirtschaft, sagte die Sachverständige zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Angesichts solcher Debatten würden Unternehmen und Hochqualifizierte ihre Tätigkeiten ins Ausland verlagern. Grimm kritisierte, gerade in Berlin sollten die Erfahrungen mit dem Sozialismus doch noch nicht völlig verblasst sein.

In der Hauptstadt macht die Linkspartei die Enteignung von Immobilienkonzernen zur Bedingung für eine Regierungsbeteiligung nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus am 20. September. Umfragen zufolge könnte die Linke stärkste Kraft werden.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.