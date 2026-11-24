Die Ölpreise haben etwas nachgelassen. (picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres)

Ein Barrel - also 159 Liter - der Referenzsorte Brent kostete heute früh 88,76 US-Dollar. Das waren knapp 0,7 Prozent weniger als am Vortag. Hintergrund scheint vorsichtiger Optimismus in Bezug auf die Bemühungen um ein Ende des Krieges der USA gegen den Iran zu sein. Ungeachtet der anhaltenden Angriffe auf Tankschiffe, die die Straße von Hormus durchqueren, hatten die Rohölexporte aus dem Persischen Golf zuletzt zugenommen.

Allerdings droht US-Präsident Trump damit, die Angriffe wieder aufzunehmen, falls die Gespräche scheitern sollten. Zuletzt hatte sich Vizepräsident Vance einem Bericht zufolge mit dem Premierminister von Katar getroffen, um über die Verhandlungen mit dem Iran zu sprechen. Katar vermittelt zwischen den Kriegsparteien.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.