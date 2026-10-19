Bombendrohung
Österreichisches Flugzeug aus Tel Aviv in Sofia gelandet - Entwarnung nach Durchsuchung
Nach einer Bombendrohung ist ein Flugzeug von Austrian Airlines auf dem Weg vom israelischen Tel Aviv nach Wien außerplanmäßig in der bulgarischen Hauptstadt Sofia gelandet.
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Bei der anschließenden Durchsuchung sei keine Gefahr festgestellt worden, teilte die Fluggesellschaft mit. Die 51 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder seien inzwischen in Wien gelandet.
Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.