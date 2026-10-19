Bombendrohung
Österreichisches Flugzeug aus Tel Aviv in Sofia gelandet - Entwarnung nach Durchsuchung

Nach einer Bombendrohung ist ein Flugzeug von Austrian Airlines auf dem Weg vom israelischen Tel Aviv nach Wien außerplanmäßig in der bulgarischen Hauptstadt Sofia gelandet.

    Zu sehen ist ein Flugzeug der Austrian Airlines.
    Ein Flugzeug der Austrian Airlines (Achtung: Nur ein Archivbild zur Illustration des Themas) (picture-alliance / dpa / Soeren Stache)
    Bei der anschließenden Durchsuchung sei keine Gefahr festgestellt worden, teilte die Fluggesellschaft mit. Die 51 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder seien inzwischen in Wien gelandet.
    Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.