Gedenkstunde im Bundestag

Österreichs Bundespräsident van der Bellen bei seiner Rede im Deutschen Bundestag (picture alliance / dts-Agentur / dts Nachrichtenagentur GmbH)

Viele Menschen empfänden sich als "wehrlose Konsumenten von Schrecklichkeiten" und stumpften aus Selbstschutz ab. Dabei könne der Einzelne etwas bewirken, "und zwar im echten Leben". Das Mitgefühl sei das Fundament der Humanität. Es werde aber erst dann etwas wert, wenn es real und für andere konkret spürbar werde.

Mit Blick auf die Opfer von Weltkriegen und Terror sagte van der Bellen, Worte und Rituale könnten nichts wiedergutmachen. Aber man könne für Menschen da sein, zuhören und dafür sorgen, dass die Geschichten der Opfer nicht vergessen würden.

"Wir dürfen über die Masse der Opfer die einzelnen Personen nicht vergessen"

Der Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Schneiderhan, betonte die Bedeutung von Gedenktagen und Gedenkorten. Hohe Opferzahlen verdeckten in ihrer Unfassbarkeit das persönliche Leid der Einzelnen. Bundespräsident Steinmeier sprach das Totengedenken im Bundestag. Zuvor hatte er mit van der Bellen, Bundestagspräsidentin Klöckner, Bundesverteidigungsminister Pistorius und Bundesratspräsident Wüst an einer Kranzniederlegung in Berlin teilgenommen.

Am Volkstrauertag wird der Toten durch Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. Bundesweit gibt es verschiedene Veranstaltungen zu Versöhnung und Völkerverständigung.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.