Der SPÖ-Bundesvorsitzende Andreas Babler (Georg Hochmuth / APA / dpa / Georg Hochmuth)

Er teilte seine Entscheidung am Abend in Wien mit, wo eine parteiinterne Krisensitzung stattgefunden hatte. Babler sagte, er wolle die Personaldebatte bei den Sozialdemokraten Österreichs beenden, um eine kontinuierliche Regierungsarbeit seiner Partei zu gewährleisten. Im Amt des Vizekanzlers solle ihm Finanzminister Marterbauer nachfolgen. Wann der Wechsel stattfinde, bleibe offen. Marterbauer hatte im Sommer eine Krebserkrankung öffentlich gemacht und befindet sich derzeit noch in Behandlung.

Die Personaldebatte in der SPÖ war durch den Medienmanager Zeiler ausgelöst worden, als dieser einen Anspruch auf den Parteivorsitz und die Vizekanzlerschaft geltend machte. Derzeit leitet Zeiler das internationale Fernsehgeschäft des US-Konzerns Warner Bros. Zeiler argumentierte damit, dass die SPÖ in der Wählergunst abgesackt sei.

Diese Nachricht wurde am 05.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.