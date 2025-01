Österreich

ÖVP bricht Koalitionsverhandlungen mit der SPÖ ab

Die Koalitionsverhandlungen in Österreich zwischen der konservativen ÖVP und der sozialdemokratischen SPÖ sind gescheitert. Das teilte die ÖVP am Abend mit. Man habe alles versucht, aber eine Einigung sei in wesentlichen Kernpunkten nicht möglich gewesen.