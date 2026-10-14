Iran-Krieg

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Das iranische Staatsfernsehen berichtete, das Schiff sei auf einer unerlaubten und gefährlichen Route unterwegs gewesen. Die Hafenbehörde von Singapur meldete, dass zwei unter der Flagge des Landes fahrende Frachter in der Straße von Hormus getroffen worden seien. Eines der Schiffe sei gesunken. Die Crew habe gerettet werden können.

Es ist das erste Mal seit Beginn des Krieges, dass der Iran den Untergang eines Frachters nach einem Minentreffer meldet. Teheran hatte wiederholt davor gewarnt, die Straße von Hormus ohne iranische Genehmigung zu passieren. Das US-Militär begleitet Schiffe auf einer Route näher an der Küste Omans durch die Meerenge.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.