Der Senator der Demokraten, Chris van Hollen (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Jose Luis Magana)

Senator Van Hollen aus dem Bundesstaat Maryland kündigte an, dass er gegen den bisherigen Führer der demokratischen Minderheit, Schumer, antreten werde. Er sprach von einer Richtungsentscheidung: Die Wähler hätten nicht nur die Politik von Präsident Trump abgelehnt, sondern wollten auch einen härteren Kurs gegen das derzeitige Wirtschaftssystem, das Vermögende bevorzuge und arbeitende Menschen benachteilige. Van Hollen gilt als Vertreter des linken Flügels der Demokraten.

Schumer äußerte sich sich seinerseits überzeugt, in der Partei genug Unterstützung für einer Wiederwahl zu haben.

Nach dem Sieg bei den Kongresswahlen am 3. November verfügen die Demokraten im Senat über eine Mehrheit von 55 der 100 Sitze.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.