Erst im März hatten Bewaffnete zahlreiche Kinder aus einer Schule in Nigeria entführt (Archivbild). (dpa / AP Photo)

Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf örtliche Quellen. Demnach wurden in der vergangenen Nacht drei Dörfer im Bundesstaat Zamfara von Bewaffneten überfallen. In der Region gibt es Entführungen dieser Art häufig, bei denen hohe Lösegelder gefordert werden. Begonnen hatten die Massenentführungen in dem westafrikanischen Land vor rund zehn Jahren, als die Dschihadistengruppe Boko Haram mehr als 200 Schüler verschleppt hatte.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.