Menschen auf dem Oktoberfest in München. (Tobias Schwarz / Afp)

In diesem Jahr kamen nach Angaben der Stadt 7,4 Millionen Menschen zum weltgrößten Volksfest auf der Theresienwiese. Das waren so viele wie noch nie. Gestern mussten die Behörden das Festgelände zeitweise schließen, um eine Überfüllung zu vermeiden.

Überschattet wird das Fest von zwei schweren Unfällen. Ein Mitarbeiter eines Fahrgeschäfts starb, ein weiterer wurde heute schwer verletzt. Diskussionen gab es um das "Teufelsrad", da dort immer wieder Frauen heimlich unter den Rock gefilmt wird.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.