OpenAI-Chefstratege Kwon entschuldigt sich vor australischem Parlament für KI-Angriffe. (Sarah Wilson / AAP / dpa)

Der OpenAI-Chefstratege Kwon sagte den Abgeordneten bei einer Anhörung, die Attacken hätten nicht geschehen dürfen, und man hätte besser darauf reagieren müssen. Man werde sich nun bemühen, das Vertrauen der australischen Bevölkerung in das Unternehmen wiederherzustellen.

Ein KI-Programm von OpenAI hatte im Juni mit einem Hackerangriff auf teils nicht öffentliche Daten der für Gesundheit zuständigen Statistikbehörde Australiens zugegriffen. OpenAI machte die Regierung jedoch erst Anfang September auf den Vorfall aufmerksam - und dies nur mit einer E-Mail.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.