OpenAI streicht die Veröffentlichung eines neuen KI-Modells. (picture alliance / NurPhoto | Samuel Boivin)

Ein OpenAI-Manager sagte dem "Wall Street Journal", unter anderem habe die Software in Tests nicht immer ehrlich darüber informiert, welche Aktionen sie unternommen oder nicht unternommen habe. Außerdem habe das KI-Modell zum Teil auf eigene Initiative gehandelt, ohne dafür eine Nutzererlaubnis einzuholen. Das Modell mit dem Namen "GPT 6.1 Astra" sollte eigentlich in den kommenden Tagen oder Wochen präsentiert werden.

Erst kürzlich hatte OpenAI das Training seiner leistungsstärksten KI-Modelle ausgesetzt. Auch hier reagierte das Unternehmen auf eigenmächtige Aktionen der Künstlichen Intelligenz. Bei anderen KI-Unternehmen gab es ähnliche Zwischenfälle. Dies hat international Befürchtungen vor einer Bedrohung der Gesellschaften durch Künstliche Intelligenz ausgelöst.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.