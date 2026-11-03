Ukraine-Krieg
Opferzahl nach russischem Angriff auf Verteilzentrum steigt auf 31

Nach russischen Angriffen auf ein Verteilzentrum für Hilfsgüter in der Ukraine ist die Zahl der Todesopfer auf 31 gestiegen.

    Zerstörte und ausgebrannte Gebäude in der ukrainischen Region Saporischschja.
    Zerstörte und ausgebrannte Gebäude in der ukrainischen Region Saporischschja. (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / UKRAINIAN STATE EMERGENCY SERVICE)
    45 Menschen werden noch vermisst, wie die örtlichen Behörden in der Region Saporischschja mitteilten. Sie werden unter den Trümmern der ehemaligen Schule vermutet.
    Der ukrainische Präsident Selenskyj warf Moskau einen terroristischen Angriff vor. Die Raketen seien gestern in zwei Salven eingeschlagen: Zuerst, als im Gebäude Hilfsgüter verteilt wurden und danach, als Rettungskräfte nach Opfern suchten.
    Der Ort der Angriffe liegt gut ein Dutzend Kilometer von der Frontlinie entfernt.
    Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.