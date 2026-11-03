45 Menschen werden noch vermisst, wie die örtlichen Behörden in der Region Saporischschja mitteilten. Sie werden unter den Trümmern der ehemaligen Schule vermutet.
Der ukrainische Präsident Selenskyj warf Moskau einen terroristischen Angriff vor. Die Raketen seien gestern in zwei Salven eingeschlagen: Zuerst, als im Gebäude Hilfsgüter verteilt wurden und danach, als Rettungskräfte nach Opfern suchten.
Der Ort der Angriffe liegt gut ein Dutzend Kilometer von der Frontlinie entfernt.
Diese Nachricht wurde am 03.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.