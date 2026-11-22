Gadi Eisenkot, Gründer der Partei Jaschar. (picture alliance / AP Photo/Ohad Zwigenberg | Ohad Zwigenberg)

Eisenkots Partei "Jaschar" erklärte, das Treffen solle noch heute stattfinden. Damit würden beide Seiten echtes Engagement für die Bildung einer möglichst breit aufgestellten Regierung zeigen.

Der ehemalige Generalstabschef Eisenkot hatte zuletzt angedeutet, offen für eine Regierungsbildung mit Mitgliedern des Likud zu sein. Vor der Parlamentswahl Ende Oktober hatte er eine Kabinettsmitgliedschaft unter einer Führung Netanjahus allerdings ausgeschlossen.

Im Oppositionsblock unter Eisenkot herrscht Uneinigkeit bezüglich einer künftigen Mehrparteienkoalition. Möglich wären neben einer Regierung der nationalen Einheit mit dem Likud auch Bündnisse mit den ultraorthodoxen oder den arabischen Parteien.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.