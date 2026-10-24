Proteste gegen die Partei „Rassemblement National“ in Orléans (AP Photo / Teresa Suarez )

Die Organisatoren sprechen von 26.000 Teilnehmern. Ein Bündnis aus Parteien, Gewerkschaften und Verbänden hatte zu den Protesten aufgerufen. Partei-Chef Bardella stellt sich ohne Gegenkandidaten zur Wiederwahl. Morgen will Fraktionschefin Le Pen mit einer Rede vor tausenden Anhängern ihren Präsidentschaftswahlkampf eröffnen.

Die Proteste in Orléans richten sich auch gegen den rassistisch motivierten Anschlag nahe Paris am Vortag, bei dem ein Mensch erschossen und mehrere verletzt worden waren. Die Terror-Staatsanwaltschaft ermittelt.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.