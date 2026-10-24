Frankreich
Orléans: Tausende protestieren gegen Parteitag des rechtspopulistischen Rassemblement National

In der französischen Stadt Orléans haben nach Schätzung der Behörden mehr als 10.000 Menschen gegen den Parteitag des rechtspopulistischen Rassemblement National protestiert.

    Zahlreiche Menschen protestieren in Orléans gegen die Partei „Rassemblement National“ (RN). Auf einem Transparent ist die Aufschrift zu sehen „Alle vereint gegen den Faschismus. Für die Volksbewegung und den sozialen Fortschritt“
    Proteste gegen die Partei „Rassemblement National“ in Orléans (AP Photo / Teresa Suarez )
    Die Organisatoren sprechen von 26.000 Teilnehmern. Ein Bündnis aus Parteien, Gewerkschaften und Verbänden hatte zu den Protesten aufgerufen. Partei-Chef Bardella stellt sich ohne Gegenkandidaten zur Wiederwahl. Morgen will Fraktionschefin Le Pen mit einer Rede vor tausenden Anhängern ihren Präsidentschaftswahlkampf eröffnen.
    Die Proteste in Orléans richten sich auch gegen den rassistisch motivierten Anschlag nahe Paris am Vortag, bei dem ein Mensch erschossen und mehrere verletzt worden waren. Die Terror-Staatsanwaltschaft ermittelt.
    Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.