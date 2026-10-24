Trendsport

In Deutschland gibt es immer mehr Padel-Plätze. (imago / Bildbyran)

Die aus Mexiko stammende Sportart ist besonders in Europa verbreitet, gewinnt aber auch weltweit an Bedeutung. In Deutschland gibt es schätzungsweise mehr als 2.000 Plätze, bis September kamen nach Angaben des Weltverbandes bereits 900 neue Anlagen hinzu.

Die dem Tennis ähnelnde Sportart ist nicht nur im Amateurbereich beliebt. Deutschland stellt bei der Weltmeisterschaft im November im Katar erstmals Teams bei den Frauen als auch bei den Männern. 2029 wird die EM in Deutschland ausgetragen. Der Weltverband FIP strebt zudem eine Aufnahme in das Programm der Olympischen Sommerspiele an.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.