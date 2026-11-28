Fußball-Bundesliga
Paderborn schlägt Schalke mit 8:1 - Bayern spielt 0:0 in Hamburg
In der Fußball-Bundesliga hat der SC Paderborn mit 8:1 gegen Schalke 04 gewonnen. Einen Kantersieg konnte auch der der 1. FC Köln verbuchen: Die Partie gegen den SV Elversberg endete 5:0.
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Außerdem trennten sich der Hamburger SV und Bayern München 0:0 und der FSV Mainz und Union Berlin 2:1. Am Abend begegnen sich noch der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt.
Im Freitagsspiel hatten sich Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach unentschieden getrennt. Die Partie endete 3:3. Damit bleibt Mönchengladbach Tabellenletzter
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Diese Nachricht wurde am 28.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.