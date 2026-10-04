Protestmarsch in Pakistan (AP Photo / Maaz Awan )

Sie machten sich in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa im Nordwesten des Landes mit einem Konvoi aus Lastwagen, Bussen und Autos auf den Weg, um die Freilassung Khans zu erreichen. Khan war im April 2022 durch ein Misstrauensvotum des Parlaments abgewählt worden und befindet sich seit 2023 nach mehreren Urteilen in Korruptionsprozessen in Haft. Khan und seine Partei bezeichnen die Vorwürfe als politisch motiviert.

Der Protestmarsch sollte schon vor einer Woche beginnen. Khans Partei verschob ihn, nachdem ihre Anführer erklärt hatten, die Behörden hätten wichtige Zufahrtswege nach Islamabad gesperrt. Frühere Proteste von Khans Unterstützern endeten teils gewaltsam.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.