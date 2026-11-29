Pakistanische Soldaten (Symbolbild). (dpa / picture alliance / Rehan Khan)

Gestern habe dazu eine Entsendungs-Zeremonie stattgefunden, teilte das pakistanische Militär mit. Auch der saudische Botschafter Albugamy war zugegen, wie die Zeitung ”Dawn” berichtet. Die pakistanischen Truppen sollten zur Sicherheit und territorialen Integrität des saudischen Königreichs beitragen, hieß es. Das Militär machte keine Angaben, wann die Truppen in Saudi-Arabien eintreffen sollen. Auch zur Anzahl der Soldaten und der Dauer des Einsatzes wurde nichts bekannt.

Im August hatten Pakistan, Saudi-Arabien und die Türkei ein Verteidigungsabkommen geschlossen. Es sieht vor, einen Angriff auf eines der drei Länder als Angriff auf alle drei zu behandeln. Hintergrund sind die anhaltenden Attacken der jemenitischen Huthi-Milizen auf das saudische Königreich. Die Huthis werden vom Iran unterstützt.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.