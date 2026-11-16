Pakistans Außenminister Dar (picture alliance/Visually/Pakistan Press International)

Premierminister Sharif stehe in engem Kontakt mit Ländern der Region und internationalen Partnern, um friedliche Lösungen zu ermöglichen, sagte Außenminister Dar bei einem Treffen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit in Islamabad. Dar betonte, Stabilität sei für die wirtschaftliche Entwicklung unerlässlich. Pakistan sei zutiefst besorgt über Konflikte in der Region. Die Folgen reichten über nationale Grenzen hinaus und störten Handelswege, Energieversorgung und Investitionen.

Pakistan hatte im April eine erste Runde direkter Gespräche zwischen den USA und dem Iran ausgerichtet. Zuletzt waren Befürchtungen laut geworden, dass nach den US-Zwischenwahlen wieder Luftangriffe seitens der Vereinigten Staaten und Israels auf Ziele im Iran geflogen werden könnten.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.