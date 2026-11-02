Naher Osten

Wie die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde mitteilte, ereigneten sich die Attacken in den Städten Chan Junis und Al-Mussadar. Mindestens sechs Menschen seien verletzt worden.
Die israelische Armee hat ihre Angriffe auf Ziele der Terrororganisation Hamas in den vergangenen Wochen nach eigenen Angaben verstärkt. Sie wirft ihr vor, sich wieder zu bewaffnen und die seit einem Jahr geltende Waffenruhe zu unterlaufen. Die Hamas bestreitet das.
Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.