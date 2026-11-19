Der Umweltminister von Panama, Juan Carlos Navarro (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Bianca Otero)

In einem Brief an den türkischen Konferenzpräsidenten Kurum und den australischen Verhandlungspräsidenten Bowen listet der panamaische Umweltminister Navarro Bedingungen auf, unter denen er dem Text zustimmen werde. Dazu gehört eine Deckelung der weltweiten Erdölfördermenge auf dem gegenwärtigen Stand.

Derweil wurde ein neuer, deutlich kürzerer Entwurf einer gemeinsamen Erklärung veröffentlicht. Darin werden fossile Energieträger anders als im Vorgängerentwurf nicht länger erwähnt. Im ersten Entwurf hieß es beispielsweise, die Vertragsparteien seien aufgefordert, die Abkehr von fossilen Brennstoffen in Energiesystemen zu beschleunigen.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.