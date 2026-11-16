Papst Leo XIV. beendet seine Südamerika-Reise. (picture alliance / AP Photo / Andrew Medichini / Andrew Medichini)

Zum Abschied sagte der Papst vor rund eineinhalb Millionen Menschen, das peruanische Volk sei auch sein Volk. Es werde immer einen Platz in seinem Herzen haben. Leo, der neben der US-amerikanischen auch die peruanische Staatsangehörigkeit besitzt, hatte mehr als 20 Jahre als Missionar und Bischof in dem Land gelebt.

In seiner Predigt rief der Papst dazu auf, dem Vorbild des heiligen Toribio de Mogrovejo zu folgen. Der spanische Missionar war der zweite Erzbischof von Lima und gilt als Schutzpatron von Peru. Er legte zu Fuß tausende Kilometer durch das Land zurück, lernte die Sprachen der indigenen Völker und kümmerte sich besonders um Arme und Ausgegrenzte.

Bei seiner Südamerikareise hatte das Kirchenoberhaupt zudem Uruguay und Argentinien besucht.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.