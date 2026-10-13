Papst Leo XIV. (Archivbild) (picture alliance / Zumapress.com / Alessia Giuliani)

Wie der Vatikan am Abend mitteilte, war der zuvor aus seiner Lunge entfernte Knoten bösartig. Deshalb sei ein Teil des rechten Lungenflügels entfernt worden. Der Eingriff im Gemelli-Krankenhaus habe etwa 90 Minuten gedauert und sei ohne Komplikationen verlaufen. Der Papst soll sich jetzt eine Woche lang in der Klinik erholen.

Ob sich der Krebs weiter ausgebreitet hat, war zunächst unklar. Auf eine entsprechende Frage hieß es, weitere Untersuchungen liefen.

Leo hatte am Sonntag nach dem Angelusgebet verkündet, dass in seiner Lunge ein Knoten entdeckt worden sei und er sich operieren lassen werde.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.