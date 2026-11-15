Papst Leo XIV. in der Kathedrale Santa María in Chiclayo, Peru (Andrew Medichini / AP / dpa /)

Bei einer Messe in der Großstadt Chiclayo, deren Bischof der Papst früher war, sprach das Oberhaupt der katholischen Kirche von einer "Finsternis", die Peru umhülle. In dem südamerikanischen Land hat sich die Mordrate in den vergangenen fünf Jahren fast verdoppelt. Bei einer Messe in seiner einstigen Kirche sagte Papst Leo, die Menschen fühlten sich bedroht von der Unsicherheit angesichts der um sich greifenden Gewalt. Trotzdem dürfe man Hoffnung und Vertrauen nicht verlieren.

Leo hält sich im Rahmen einer zwölftägigen Südamerika-Reise noch bis Montag in Peru auf. Heute wird er in der Anden-Stadt Cusco erwartet. Der gebürtige US-Amerikaner war zwei Jahrzehnte lang als Missionar und Bischof in Peru tätig.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.