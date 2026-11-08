Südamerika-Reise

Papst Leo feiert eine Messe in der uruguayischen Stadt Paysandú. (AFP / SIMONE RISOLUTI)

Vor rund 40.000 Menschen in der uruguayischen Stadt Paysandú rief das katholische Kirchenoberhaupt dazu auf, Beziehungen zu stärken und die Freude des Glaubens zu verbreiten.

Uruguay ist das am stärksten laizistische Land in Südamerika. Gut ein Drittel der Bevölkerung gehört der katholischen Kirche an, fast die Hälfte bezeichnet sich als religionslos.

Leo XIV. absolviert seine Südamerika-Visite nur rund dreieinhalb Wochen, nachdem ihm ein bösartiger Tumor aus der Lunge entfernt worden war. Trotz des Eingriffs hielt der 71-Jährige an seinen Reiseplänen fest.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.