Papst Leo XIV. bei seiner Ankunft in Peru (AP Photo / Guadalupe Pardo / Guadalupe Pardo)

Zu einer Messe auf einem Feld kamen dem Vatikan zufolge rund 500.000 Gläubige. Leo dankte ihnen für die Gebete für seine Gesundheit. Mitte Oktober war ihm ein bösartiger Tumor aus der Lunge entfernt worden. Der gebürtige US-Amerikaner Robert Francis Prevost war nach seiner Zeit als Missionar in Peru von 2014 bis 2023 Bischof von Chiclayo.

Nach der Messe fuhr der Papst in das ärmere Viertel El Bosque am Stadtrand von Chiclayo. Morgen wird er in der Anden-Stadt Cusco erwartet. Zuvor hatte der Papst im Rahmen seiner Südamerikareise Uruguay und Argentinien besucht. Dabei standen neben großen Messen immer wieder auch Begegnungen mit sozial Benachteiligten auf dem Programm.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.