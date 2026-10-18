Nach Krankenhausaufenthalt

Papst Leo hat sich nach seiner Krebsoperation gut erholt. (AFP / TIZIANA FABI)

Das teilte der Vatikan mit. Am Sonntag werde Leo das Mittagsgebet von seinem Arbeitszimmer hoch über dem Petersplatz leiten. Dem 71-jährigen war am Dienstag in der Gemelli-Klinik ein Teil des rechten Lungenflügels entfernt worden, nachdem Ärzte dort einen Knoten entdeckt hatten. Bei der Operation bestätigte sich, dass es sich um ein Karzinom handelte.

Am Freitag hatten die Ärzte erklärt, Leo habe sich von dem Eingriff gut erholt. Seine Genesung erlaube es ihm, die normalen täglichen Tätigkeiten selbstständig auszuüben.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.