Katholische Kirche

Pope Leo XIV. (AP Photo / Andrew Medichini)

Wie der Vatikan mitteilte, sprach er in der Hauptstadt Lima mit sechs Personen, die Missbrauch durch Kleriker oder in kirchlichen Einrichtungen erfahren haben. Er habe sich mit jeder Person einzeln unterhalten und sich ihre Leidensgeschichten und ihren Schmerz angehört, hieß es weiter. Leo XIV. hatte bereits am Montag im Rahmen seiner Südamerika-Reise in Argentinien mehrere Betroffene von Missbrauch in der Kirche getroffen.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.