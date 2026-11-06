Papst Leo XIV. ist zu seiner Südamerika-Reise gestartet. (Gregorio Borgia / AP / dpa / Gregorio Borgia)

Seine erste Station ist Uruguay, wo er am Abend in der Hauptstadt Montevideo von Präsident Orsi empfangen wird. Weitere Ziele sind Argentinien und Peru. Dort hatte Leo mehr als 20 Jahre als Missionar für den Augustinerorden und später als Bischof zugebracht. Der gebürtige US-Amerikaner hat seither auch die peruanische Staatsbürgerschaft.

Das Programm der Reise soll nach Angaben des Vatikans ungeachtet der kürzlichen Lungenkrebs-OP des Papstes unverändert bleiben. Neben zahlreichen Begegnungen mit Vertretern aus Politik, Religion und Zivilgesellschaft sowie Gottesdiensten ist auch ein Ausflug auf etwa 3.700 Meter Höhe in den peruanischen Anden geplant. Am 17. November wird Leo wieder zurück im Vatikan erwartet.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.