Argentinien: Papst Leo XIV hält eine Rede während Präsident Javier Milei auf der Bühne sitzt. (AFP / TIZIANA FABI)

In einer Rede vor Regierungsvertretern in Buenos Aires sagte Leo, wer Macht habe, habe auch die Pflicht, die Grenzen der ihm anvertrauten Macht anzuerkennen. Außerdem sei es wichtig, politische Entscheidungen auf das Allgemeinwohl auszurichten und die Schwächsten und Ärmsten im Blick zu behalten. Den als drastischen Reformer auftretenden Milei erinnerte der Papst daran, dass keine Generation bei der Gestaltung ihrer Heimat bei Null anfange, sondern von Institutionen profitiere, die andere gegründet hätten.

Seit 2023 führt Milei die Regierung in Argentinien an. Er hat sich zum Ziel gesetzt, den Staatsapparat radikal zu verkleinern, Subventionen zu kürzen und Sozialprogramme abzuwickeln.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.