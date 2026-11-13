Papst Leo XIV. in Peru (Andrew Medichini/AP/dpa)

Bei einer Rede vor mehreren zehntausend Menschen in der Hauptstadt Lima kritisierte er, dass in vielen Ländern Südamerikas weiterhin eine "Macho-Mentalität" gelebt werde. Gewalt gegen Frauen ist nach Angaben des nationalen Statistikamts in Peru ein anhaltendes Problem. Mehr als die Hälfte der Frauen zwischen 15 und 49 Jahren haben demnach mindestens einmal Gewalt durch Partner oder Ehemann erlebt.

Bei einem Treffen mit Bischöfen hatte Papst Leo XIV. zuvor außerdem eine Aufarbeitung der Skandale um sexuellen Missbrauch durch Geistliche angemahnt.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.