Südamerika

Paraguays Präsident Santiago Peña tritt zurück. (Heather Khalifa / FR172147 AP / dpa / Heather Khalifa)

Dies sei im Interesse der Stabilität des Landes und der Notwendigkeit, die demokratischen Institutionen zu bewahren, sagte Peña in einer Videoaufzeichnung. Im Kongress wurde am Donnerstag über ein Amtsenthebungsverfahren beraten. Abgeordnete von Peñas konservativer Colorado-Partei warfen ihm Interessenkonflikte, die Zweckentfremdung von Pensionsgeldern und ⁠institutionelle Vertuschung im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der Bank vor. Peña war bis März vergangenen Jahres Anteilseigner der Grupo Vazquez, die Ueno kontrolliert.

Die Zentralbank hatte Ueno vor zwei Tagen unter Zwangsverwaltung gestellt und ein Abwicklungsverfahren eingeleitet. Über die derzeit eingefrorenen Konten der Bank wurden auch Rentenzahlungen abgewickelt. In der Hauptstadt Asunción gingen in den vergangenen Tagen Tausende Menschen auf die Straße.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.