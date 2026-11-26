Der Paritätische Gesamtverband ist ein Dachverband von über 10.700 regional eigenständigen Organisationen, Einrichtungen und Gruppierungen im Sozial- und Gesundheitsbereich. (IMAGO / Steinach / IMAGO / Sascha Steinach)

In dem Bericht heißt es, besonders hoch sei der Unterschied bei Kindern. Auch Arbeit und gute Schulabschlüsse schützten Menschen mit Migrationshintergrund weniger gut vor Armut. Ein Unterschied sei, dass sich strukturelle Benachteiligungen über ein ganzen Leben summierten. Der Paritätische Gesamtverband fordert einen stärkeren Schutz vor Diskriminierung, die schnellere Anerkennung ausländischer Abschlüsse und ausreichend geförderte Sprachkurse.

Als Menschen mit Migrationshintergrund zählen in dem Bericht Personen, die entweder selbst eingewandert sind, oder deren beide Elternteile seit 1950 nach Deutschland gekommen sind.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.