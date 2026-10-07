Die Fahne des Kosovo (imago)

Die Abgeordneten in Pristina stimmten in der Nacht mehrheitlich für die Präsidentin der Akademie der Wissenschaften des Landes, Shiroka-Pula, als neue Präsidentin. Das nächtliche Votum erfolgte kurz vor Ablauf einer Frist - wäre sie ohne Ergebnis verstrichen, hätte es Neuwahlen geben müssen. Ministerpräsident Kurti hatte Shiroka-Pula erst wenige Stunden zuvor für das Amt vorgeschlagen.

Die Abgeordneten der Opposition erklärten sich bereit, die Präsidentschaftskandidatin zu unterstützen, nachdem Kurti ein Gesetz gebilligt hatte, das darauf abzielt, die Befugnisse des Kosovo-Sondertribunals im niederländischen Den Haag einzuschränken. Im Vormonat waren dort vier ehemalige Mitglieder der Kosovo-Befreiungsarmee verurteilt worden, darunter der frühere kosovarische Präsident Thaci.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.